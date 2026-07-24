Pirlo sarà il nuovo ct della Nazionale c' è l' accordo | ?contratto di 4 anni a 1,5 milioni circa più bonus

Andrea Pirlo è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il contratto ha una durata di quattro anni e prevede un compenso di circa 1,5 milioni di euro all’anno più bonus. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social da un noto giornalista specializzato in calcio.

Andrea Pirlo sarà il nuovo ct della Nazionale, contratto di 4 anni, a 1,5 milioni circa più bonus. L'annuncio arriva da Fabrizio Romano con un post sui suoi canali social. «La Federazione Italiana sta conducendo conversazioni dirette con Andrea Pirlo per diventare il nuovo capo allenatore dell'Italia. Negoziazioni in corso per un contratto di quattro anni, fino alla Coppa del Mondo 2030, poiché l'Italia crede che Pirlo possa guidare un progetto a lungo termine. Carlo Ancelotti continuerà con il Brasile, Pep Guardiola ha rifiutato l'approccio oggi e Pirlo è ora il candidato principale». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Andrea Pirlo è il nuovo CT della Nazionale, cè laccordo: contratto fino al 2030

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