Il Codacons ha annunciato che presenterà domani un esposto all’Agcom per chiedere un’indagine su Andrea Pirlo. Il motivo riguarda una presunta violazione delle norme sul divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi e scommesse con vincite in denaro. Se Pirlo sarà nominato commissario tecnico della Nazionale, il Codacons valuterà anche un ricorso al Tar. La questione riguarda la compatibilità tra la nomina e le norme sulle sponsorizzazioni.

Il Codacons presenterà domani un formale esposto all' Agcom, chiedendo all'Autorità per le Comunicazioni di aprire un'indagine nei confronti di Andrea Pirlo per una presunta violazione del divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi e scommesse con vincite in denaro. L'associazione dei consumatori annuncia inoltre che, qualora la Figc dovesse formalizzare la nomina dell'ex campione del mondo a commissario tecnico della Nazionale, presenterà un ricorso al Tar del Lazio per chiederne il blocco. L'esposto all'Agcom Secondo il Codacons, Pirlo sarebbe testimonial di una società di scommesse russa e,... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Pirlo è un caso, il Codacons non ci sta: esposto all'Agcom e ricorso al Tar se sarà nominato ct della Nazionale

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