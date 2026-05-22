Cucciolo di falco cade dal nido | recuperato dai vigili del fuoco

Nel quartiere Sant'Elia di Brindisi, i vigili del fuoco sono intervenuti oggi per recuperare un cucciolo di falco caduto dal nido. L'intervento si è reso necessario per aiutare l'animale, che si trovava in difficoltà dopo essere scivolato da un albero. La squadra ha agito prontamente per mettere in sicurezza l'uccello, dimostrando ancora una volta come le operazioni di soccorso possano coinvolgere anche il tutela degli animali selvatici.

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