Cucciolo di falco cade dal nido | recuperato dai vigili del fuoco
Nel quartiere Sant'Elia di Brindisi, i vigili del fuoco sono intervenuti oggi per recuperare un cucciolo di falco caduto dal nido. L'intervento si è reso necessario per aiutare l'animale, che si trovava in difficoltà dopo essere scivolato da un albero. La squadra ha agito prontamente per mettere in sicurezza l'uccello, dimostrando ancora una volta come le operazioni di soccorso possano coinvolgere anche il tutela degli animali selvatici.
BRINDISI - Non sempre le missioni dei vigili del fuoco riguardano incendi o soccorsi umani. A volte, la prontezza di intervento si mette al servizio del mondo animale, come è accaduto oggi (22 maggio 2026) nel rione Sant'Elia di Brindisi. Una chiamata di soccorso ha attivato una squadra dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Mother Falcon Carries Injured Baby to Humans for Help
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