Il ministro dell’Interno ha affermato che attaccare le forze dell’ordine equivale a colpire lo Stato. Ha inoltre segnalato che dietro le proteste in alcune aree ci sarebbe un’organizzazione internazionale che promuove comportamenti violenti e disordini. La dichiarazione si riferisce a recenti episodi di violenza verificatisi in diverse zone del paese. Piantedosi ha commentato che queste azioni sono motivate da un tentativo di destabilizzare l’ordine pubblico.

Va dritto al punto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Ormai è chiaro a tutti che esiste un’internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno. Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti. La sfida che pongono questi violenti è tipicamente criminale: ci si approfitta delle libertà democratiche per porre in essere veri e propri atti di guerriglia. Ecco perché vanno condannati senza alcuna indulgenza». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Piantedosi: “Attaccare una divisa significa colpire lo Stato”. E avverte: “Dietro Bologna e Val di Susa c’è un’internazionale della violenza”

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