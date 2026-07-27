Piacenza niente lavoro per chi commemora Acca Larenzia | la ritorsione ideologica della Prefettura

A Piacenza, a giovane senza precedenti è stato escluso da un'occupazione come addetto ai servizi di controllo a causa delle sue opinioni politiche. La decisione è stata presa dalla Prefettura e viene interpretata come una ritorsione ideologica. La vicenda evidenzia come le convinzioni politiche possano influenzare l'accesso al lavoro in alcune situazioni. La notizia suscita attenzione sulla possibilità di discriminazioni basate sulle opinioni personali.

Roma, 26 lug – La storia che arriva da Piacenza ha dell’incredibile, eppure non sorprende più di tanto. Purtroppo. A un ragazzo incensurato è stata negata la possibilità di lavorare come addetto ai servizi di controllo per via delle sue idee politiche. Un ragazzo presenta istanza per lavorare come addetto ai servizi di controllo – il cosiddetto buttafuori – seguendo l’iter previsto, ma dal Palazzo del Governo emiliano arriva il diniego. Per ottenere il rilascio dei titoli, infatti, occorre essere maggiorenni, possedere un diploma, presentare analisi cliniche che accertino il mancato uso di alcol e droghe e avere la fedina penale pulita. Tutte condizioni che chi svolge questo lavoro conosce bene e che il ragazzo piacentino sa di possedere. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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