La procura di Roma ha deciso di impugnare la sentenza del giudice che, lo scorso 20 febbraio, ha prosciolto 29 persone, principalmente militanti di un movimento politico di estrema destra, coinvolte nell’indagine sui saluti romani effettuati davanti all’ex sede di un partito politico di destra il 7 gennaio 2024. La decisione arriva dopo aver analizzato le prove e le testimonianze raccolte nel corso delle indagini.

La procura di Roma ha impugnato la sentenza con cui il gup lo scorso 20 febbraio ha prosciolto 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound, indagate nell’ambito dell’indagine sui saluti romani davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia del 7 gennaio 2024. Nell’inchiesta i pm contestano la violazione delle leggi Mancino e Scelba alla luce del deposito nell’aprile del 2024 delle motivazioni da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che erano intervenute sulla questione del saluto romano. Per il gup di Roma che ha prosciolto i 29 indagati “dall'analisi degli elementi descrittivi del fatto, così come si è svolto il 7 gennaio 2024 e...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Acca Larenzia, prosciolti per saluti romani ma i pm impugnano la sentenza

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Acca Larenzia, il rito del presente e il saluto romano. Donna grida: Italia...

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