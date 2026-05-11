La Procura ha deciso di impugnare l’assoluzione di 29 militanti di CasaPound coinvolti in una manifestazione. La contestazione riguarda il fatto che l’estetica dell’evento potrebbe aver configurato un reato di propaganda. La decisione di ricorrere in appello si basa su elementi che, secondo gli inquirenti, mettono in discussione la validità della sentenza di assoluzione. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini su manifestazioni pubbliche e il loro impatto legale.

? Punti chiave Perché la Procura contesta l'assoluzione dei militanti di CasaPound?. Come può l'estetica della manifestazione configurare un reato di propaganda?. Quali prove sostengono che il saluto romano sia stato un gesto pianificato?. Perché la difesa parla di uno spreco di denaro pubblico?.? In Breve Procura contesta sentenza del 20 febbraio su 29 militanti di CasaPound.. Magistrati Brando, Lotti e Guccione contestano l'assoluzione per le leggi Mancino e Scelba.. Difesa di Domenico Di Tullio critica l'uso di procedimenti penali vecchi di vent'anni.. Parte civile Anpi con avvocato Emilio Ricci si unisce all'impugnazione della Procura.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acca Larenzia: la Procura impugna l’assoluzione dei 29 militanti

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