L'ambasciatore russo in Italia ha espresso solidarietà a Pirlo, definendolo vittima di ostracismo da parte dell'establishment. Dopo l'annuncio della sua esclusione dalla corsa al ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana, l'ambasciatore ha manifestato vicinanza all'ex calciatore, sottolineando l'atteggiamento umanamente sincero nei suoi confronti. La dichiarazione è arrivata in risposta alla decisione ufficiale di escludere Pirlo dalla selezione nazionale.

Le ombre russe hanno fatto fuori Andrea Pirlo dalla corsa per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. E dopo l’annuncio dell’ex calciatore, che ha ufficializzato la sua bocciatura, è arrivata la “sincera e umana solidarietà” dell’ ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov. Una lettera aperta a Pirlo postata sul canale Telegram dell’ambasciata russa, che sa quasi di beffa per l’attuale tecnico dell’ FC Dubai. Il nome di Pirlo non aveva convinto fin da subito, la scoperta del suo contratto con Fonbet – principale portale di scommesse in Russia – è diventata il pretesto perfetto utilizzato da chi vorrebbe un altro ct ( Serie A in primis) per silurare il suo nome, gettando la Figc di Malagò nel caos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per Pirlo arriva la solidarietà dell’ambasciata russa: “Oggetto di ostracismo da parte dell’establishment”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’ambasciatore russo in Italia: “Solidarietà a Pirlo, vittima dell’ostracismo di un establishment pseudo-democratico”L’ambasciatore russo in Italia ha espresso solidarietà a Pirlo, definendo la sua situazione come frutto dell’ostracismo di un “establishment...

Spionaggio, Tajani: “Espulsi due addetti militari dell’ambasciata russa”L’Italia ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa, sospettati di spionaggio.

Temi più discussi: Pirlo ambassador di agenzia di scommesse russa: L'amore per l'Italia non dipende da un incarico; Pirlo Ct dell’Italia, giallo sulla mancata ufficialità. Scoppia il caso dello sponsor russo; Dai giornali ai social: è polemica per la scelta di Pirlo ct; Pirlo ct, Mauro Berruto: Mi auguro abbia le qualità. Imbarazzo per provider russo.

Il comunicato di Pirlo arriva dopo le 23.30 e coglie di sorpresa tutti, pure il direttore di Sky Sport Federico Ferri, che arriva in studio di corsa in t shirt. Sono vestito in modo non adeguato per la trasmissione'. x.com

L'imbarazzo per la tempesta politica, il caso dei figli di Maldini e Pirlo: perché Malagò è sempre più inquieto sul nuovo ct reddit

Calcio, Pirlo: Non sono più candidato a ctAndrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La conferma arriva dall’ex centrocampista azzurro con un messaggio pubblicato sui social, dove spiega di aver appreso nella ... ilsole24ore.com

Pirlo rompe il silenzio: Ho appreso di non essere più candidato alla NazionaleAndrea Pirlo ct Italia: l'ex campione del mondo annuncia di non essere più candidato alla panchina azzurra e chiarisce la vicenda Fonbet. ligurianotizie.it