L’ambasciatore russo in Italia ha espresso solidarietà a Pirlo, definendo la sua situazione come frutto dell’ostracismo di un “establishment pseudo-democratico”. La vicenda riguarda un tecnico di calcio coinvolto in polemiche pubbliche, con l’ambasciatore che ha commentato la questione sui social. La posizione russa si inserisce in un quadro di attenzione internazionale verso le tensioni legate alla gestione pubblica e alle decisioni di istituzioni sportive.

L’affaire Pirlo sta assumendo contorni internazionali. A commentare la questione è intervenuto addirittura Alexey Paramonov, ambasciatore russo in Italia. Caso Pirlo, interviene l’ambasciatore russo. Sky riprende il messaggio che si legge sul canale Telegram dell’ambasciata russa: “ Sincera e umana solidarietà. Rattrista constatare che, nonostante il suo contributo straordinario allo sport mondiale e all’immagine dell’Italia nel mondo, proprio nel suo Paese, lei sia oggi oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito pseudo-democratico” E possiamo davvero dire di averle sentite tutte. Dopo Vannacci, un’altra solidarietà che spicca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’ambasciatore russo in Italia: “Solidarietà a Pirlo, vittima dell’ostracismo di un establishment pseudo-democratico”

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