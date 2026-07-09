Spionaggio Tajani | Espulsi due addetti militari dell’ambasciata russa

L’Italia ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa, sospettati di spionaggio. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sulla durata dell’espulsione. La misura si è resa necessaria in seguito a indagini e verifiche sui sospetti coinvolgimenti in attività di intelligence. Nessuna ulteriore informazione sui soggetti coinvolti è stata resa pubblica.

L’Italia ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa, sospettati di spionaggio. A darne notizia è lo stesso ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dall’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura di Roma “. Tajani lo ha reso noto su X. “Il Segretario Generale della Farnesina ha appena informato l’Ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov dovranno lasciare Roma entro 3 giorni”, ha aggiunto. “Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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