Le pensioni di agosto 2026 saranno distribuite in due date: sabato 1° per chi le ritira alle Poste e lunedì 3 per chi le riceve tramite accredito bancario. Circola un’indicazione errata secondo cui il pagamento sarebbe anticipato a venerdì 31 luglio, ma questa informazione non è corretta.

Le pensioni di agosto 2026 arrivano in due giorni diversi: sabato 1° per chi riscuote alle Poste, lunedì 3 per chi ha l'accredito in banca. Attenzione però a un'indicazione sbagliata che sta circolando, secondo cui il pagamento sarebbe anticipato a venerdì 31 luglio: non è così. Ecco le date confermate, come funziona il ritiro in contanti e il calendario degli accrediti fino a dicembre. Quando arriva la pensione di agosto 2026 La regola generale è nota: le pensioni sono pagate il primo giorno bancabile del mese, con l'unica eccezione di gennaio, che slitta al secondo. Ad agosto 2026 il 1° cade di sabato, e questo divide la platea in due. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Pensioni di agosto 2026: le due date, i turni alle Poste e il calendario fino a dicembre

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PENSIONE AGOSTO 2026: quando arriva e chi trova il cedolino ancora più ricco

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