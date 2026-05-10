Scadenze precari scuola 2026 | il calendario completo fino ad agosto le date da rispettare per ottenere un incarico

Da orizzontescuola.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il prossimo anno scolastico 202627, sono state pubblicate le scadenze per i docenti precari che riguardano le procedure di aggiornamento delle graduatorie e le nomine per le supplenze. Il calendario si estende da aprile a metà agosto e include date precise da rispettare per partecipare alle procedure di incarico. Questi appuntamenti segnano i passaggi fondamentali per ottenere un incarico e sono stati comunicati ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In vista del prossimo anni scolastico 202627, si profila un’agenda fitta di appuntamenti importanti per i docenti precari: il calendario, che si estende da aprile fino a metà agosto, copre tutte le procedure necessarie per l’aggiornamento delle graduatorie e le nomine per le supplenze. Dalla scelta delle 150 sedi per le GPS alla mini-call veloce. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

L’Italia del volley maschile in campo da maggio ad agosto: il calendario completo delle amichevoli 2026Da Cavalese a Messina, passando per Verona, Bergamo, Trento e Reggio Calabria: gli azzurri campioni del mondo preparano la stagione con sette test...

Prove Invalsi 2026, il calendario completo: le date e le materie per ogni grado scolasticoDal 2 marzo partono le Prove Invalsi 2026 per i maturandi, con l'inedito test sulle Competenze Digitali.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web