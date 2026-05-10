Scadenze precari scuola 2026 | il calendario completo fino ad agosto le date da rispettare per ottenere un incarico
Per il prossimo anno scolastico 202627, sono state pubblicate le scadenze per i docenti precari che riguardano le procedure di aggiornamento delle graduatorie e le nomine per le supplenze. Il calendario si estende da aprile a metà agosto e include date precise da rispettare per partecipare alle procedure di incarico. Questi appuntamenti segnano i passaggi fondamentali per ottenere un incarico e sono stati comunicati ufficialmente.
In vista del prossimo anni scolastico 202627, si profila un’agenda fitta di appuntamenti importanti per i docenti precari: il calendario, che si estende da aprile fino a metà agosto, copre tutte le procedure necessarie per l’aggiornamento delle graduatorie e le nomine per le supplenze. Dalla scelta delle 150 sedi per le GPS alla mini-call veloce. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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