Scadenze precari scuola 2026 | il calendario completo fino ad agosto le date da rispettare per ottenere un incarico

Per il prossimo anno scolastico 202627, sono state pubblicate le scadenze per i docenti precari che riguardano le procedure di aggiornamento delle graduatorie e le nomine per le supplenze. Il calendario si estende da aprile a metà agosto e include date precise da rispettare per partecipare alle procedure di incarico. Questi appuntamenti segnano i passaggi fondamentali per ottenere un incarico e sono stati comunicati ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui