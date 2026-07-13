Per le pensioni di agosto 2026, i pagamenti saranno effettuati in due date diverse. La prima tranche arriverà tra il 1° e il 4 agosto, mentre la seconda tra il 19 e il 22 agosto. La data precisa dipende dal metodo di pagamento scelto, come il conto corrente o le Poste. Chi riceve importi più elevati riceverà il pagamento nella prima fase, mentre gli importi più bassi saranno accreditati successivamente.

Il calendario delle pensioni di agosto 2026 prevede due differenti date di pagamento. A determinare il giorno dell’accredito sarà il canale utilizzato dal pensionato: chi riceve l’assegno attraverso Poste Italiane potrà trovare le somme disponibili già sabato 1° agosto, mentre per l’accredito sui conti correnti bancari bisognerà attendere lunedì 3 agosto. Il cedolino del mese potrebbe inoltre riservare una variazione dell’importo. Per alcuni pensionati arriveranno infatti i primi rimborsi Irpef derivanti dal modello 730, mentre per chi risulta a debito potranno scattare le relative trattenute fiscali. Non si tratta, dunque, di un aumento generalizzato delle pensioni, ma di conguagli legati alla situazione fiscale del singolo contribuente. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Pensioni agosto 2026, pagamenti in due date: quando arriva l’accredito e chi riceve di più

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PENSIONE AGOSTO 2026: quando arriva e chi trova il cedolino ancora più ricco

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