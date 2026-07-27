Pavia parte una fiammata da un' auto in riparazione | meccanico di 47 anni ustionato alle mani e alle braccia

Notizia in breve

Una fiammata improvvisa si è verificata in un'officina meccanica, coinvolgendo un'auto in riparazione. Un uomo di 47 anni, che lavorava nell'officina, è rimasto ustionato alle mani e alle braccia. L'incidente è avvenuto ieri e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. Il meccanico è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.