Pavia parte una fiammata da un' auto in riparazione | meccanico di 47 anni ustionato alle mani e alle braccia
Una fiammata improvvisa si è verificata in un'officina meccanica, coinvolgendo un'auto in riparazione. Un uomo di 47 anni, che lavorava nell'officina, è rimasto ustionato alle mani e alle braccia. L'incidente è avvenuto ieri e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. Il meccanico è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.
Pavia, 27 luglio 2026 – Una fiammata improvvisa, pare partita da un'automobile in riparazione nell'officina. Con il meccanico, un uomo di 47 anni, rimasto ustionato alle mani e alle braccia. L'incidente sul lavoro è successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio, verso le 15.30, in un'autofficina in via Villa Eleonora, traversa di viale Lodi nel quartiere periferico di Pavia Est. Le urla dello stesso ferito sono state sentite da un residente in una delle abitazioni che si affacciano sul cortile dove c'è il capannone dell'officina meccanica, non isolata ma inserita nel contesto urbanistico di una zona residenziale. Condizioni serie . Ed è stata così lanciata tempestivamente la richiesta di intervento al 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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