Una donna di 55 anni è rimasta ustionata al volto e alle braccia a causa di una fiammata improvvisa proveniente dalla caldaia. L'incidente si è verificato a Castellucchio e le ustioni necessiteranno settimane di cure.

Castellucchio (Mantova), 10 giugno 2026 – Una fiammata improvvisa le ha causato ustioni al volto e alle braccia che richiederanno ora settimane di cure e attenzioni. Vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro, la dipendente dell’azienda Anna Food’s di via Matteotti a Castellucchio specializzata nella produzione e commercializzazione di alimentari e salumi. ospedale carlo poma mantova Cos’è successo . Da quanto si è appreso, la donna di 55 anni, socia dell’azienda, stava seguendo le operazioni di sostituzione della caldaia da parte di un idraulico, quando si è verificata una perdita di gas che ha generato un’improvvisa (e imprevista) fiammata che ha investito in pieno la donna sugli arti inferiori e in faccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castellucchio, parte una fiammata dalla caldaia: donna di 55 anni ustionata al volto e alle braccia

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