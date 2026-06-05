Un uomo è rimasto ustionato a causa di una fiammata improvvisa proveniente da un forno a gas nel quartiere Pian della Noce. La scintilla ha provocato una fiammata che ha coinvolto la persona, ferendola. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, portando l’uomo in ospedale per le cure necessarie. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Cosa ha scatenato la fiammata improvvisa dal forno a gas?. Come sono intervenuti i soccorsi nel quartiere Pian della Noce?. Perché i Vigili del Fuoco non hanno rilevato perdite di gas?. Quali sono le reali condizioni di salute dell'uomo ustionato?.? In Breve Incidente avvenuto dopo la mezzanotte nel quartiere Pian della Noce.. Croce Azzurra Sangiorgese interviene grazie alla sede situata a decine di metri.. Vigili del Fuoco escludono perdite di gas o accumuli di combustibile nell'ambiente.. Ustioni diffuse alla parte superiore del corpo ma non critiche per la vita.. Un uomo ferito da una fiammata improvvisa a Porto San Giorgio: l’intervento notturno nel quartiere Pian della Noce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio, fiammata improvvisa da un forno: uomo ustionato

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