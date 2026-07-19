Sabato 18 luglio alla Casa del Jazz si è tenuto il concerto di MonoNeon, bassista e compositore noto per aver collaborato con Prince. La serata ha visto il musicista esibirsi durante il festival Summertime, portando sul palco il suo stile originale e sperimentale. La performance ha coinvolto il pubblico presente, attirando appassionati e curiosi. MonoNeon ha portato in Italia il suo tour, confermando la sua reputazione come uno dei più innovativi bassisti elettrici.

Alla Casa del Jazz, per il festival Summertime, sabato 18 luglio, la tappa romana del tour in Italia del bassista e compositore, MonoNeon, tra i musicisti più originali e visionari della scena mondiale. Dwayne Thomas Jr., questo il suo vero nome, statunitense nato a Memphis, noto anche per la sua collaborazione con Prince, ha portato sul palco di Villa Osio, la potenza del suo groove, con un mix di funk, jazz d’avanguardia, rhythm and blues e sperimentazione. Definito da Flea, bassista de Red Hot Chili Peppers, come «il più grande bassista elettrico di tutti i tempi», ha entusiasmato, anche con la sua eccentrica presenza scenica, il pubblico presente che ha lungamente applaudito. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - MonoNeon, il live del «più grande bassista elettrico di tutti i tempi» alla Casa del Jazz: il visionario che ha suonato con Prince

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