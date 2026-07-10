Il Fred Hersch Trio ha iniziato il suo tour europeo con un concerto alla Casa del Jazz di Roma, parte del festival Summertime. Il pianista americano, candidato a diciassette Grammy, si è esibito con Drew Gress al contrabbasso e Peter Erskine alla batteria. L’evento si è svolto giovedì 9 luglio a Villa Osio.

Eâ?? partito da Roma, dalla Casa del Jazz, il nuovo tour europeo del Fred Hersch Trio. GiovedÃ¬ 9 luglio, per il festival Summertime, il pianista jazz americano, candidato diciassette volte ai Grammy, Ã¨ approdato sul palco di Villa Osio, con il suo nuovo trio composto da Drew Gress al contrabbasso e Peter Erskine alla batteria. Tre assi del jazz contemporaneo per una serata che Ã¨ stata vissuta come un evento da non perdere per i numerosi appassionati che hanno riempito la platea della venue. I tre musicisti hanno incantato tutti con la loro libertÃ espressiva e profonda intesa, con il loro interplay musicale in equilibrio costante tra gli arrangiamenti e lâ??improvvisazione. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Fred Hersch Trio, il grande pianista americano ieri alla Casa del Jazz con Drew Gress e Peter Herskine

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