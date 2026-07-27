Paru Itagaki, mangaka giapponese nota per aver creato il manga “Beastars”, sarà presente a Lucca Comics & Games 2026. Questa sarà la sua prima visita in Italia. Itagaki è autrice e disegnatrice, nota per aver ottenuto riconoscimenti internazionali con il suo lavoro. La partecipazione è prevista come parte dell’evento culturale, senza ulteriori dettagli su attività specifiche o programmi.

Arriva dal Giappone per la prima volta in Italia la mangaka Paru Itagaki, autrice e disegnatrice – tra gli altri – del pluripremiato manga rivelazione Beastars, che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Paru Itagaki, grazie alla collaborazione tra Lucca Comics & Games e Panini Comics, sarà ospite del festival dal 29 al 31 ottobre per incontrare i suoi fan e presentare le due nuove serie manga Taika No Risei e Ushimitsugao, l’ultimo numero di Sanda e altre novità editoriali pensate in esclusiva per la sua presenza in Italia. Originaria di Tokyo e classe 1993, la fumettista di cui non si conosce il volto – in ogni apparizione pubblica indossa una maschera da gallina – è una delle mangaka più acclamate della sua generazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Paru Itagaki a Lucca Comics & Games 2026

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Temi più discussi: Paru Itagaki, autrice di Beastars, sarà a Lucca Comics & Games 2026; Paru Itagaki, l’autrice di Beastars, sarà ospite di Lucca Comics 2026; Paru Itagaki a Lucca Comics 2026: l'autrice di Beastars per la prima volta in Italia; Paru Itagaki, autrice di Beastars, ospite a Lucca Comics & Games 2026.

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