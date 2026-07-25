Paru Itagaki sarà presente a Lucca Comics & Games 2026, segnando la sua prima visita in Italia. L’autrice è conosciuta per aver creato il manga Beastars. La partecipazione dell’artista è stata annunciata tra gli ospiti della manifestazione, che si svolgerà nel 2026.

Un'altra artista interessante si aggiunge ai tanti ospiti di Lucca Comics & Games 2026; stiamo parlando di Paru Itagaki, mangaka e autrice del celebre Beastars a ottobre per la prima volta in Italia. Dopo una serie di annunci già molto interessanti, un evento eccezionale si appresta a scaldare l'autunno dei lettori di manga: Paru Itagaki, l'acclamata autrice e disegnatrice del fenomeno globale Beastars, sarà per la prima volta in Italia. La fumettista giapponese è stata infatti annunciata tra i grandi ospiti di Lucca Comics & Games, dal 29 al 31 ottobre 2026, grazie alla collaborazione tra il festival e Panini Comics. Durante la manifestazione, l'autrice incontrerà i fan e presenterà diverse novità editoriali realizzate in esclusiva per la sua presenza nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Paru Itagaki a Lucca Comics 2026: l'autrice di Beastars per la prima volta in Italia

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