Per la prima volta in Italia, la mangaka giapponese Paru Itagaki partecipa a Lucca Comics. È nota per aver scritto e disegnato il manga Beastars, che ha ottenuto numerosi premi e ha contribuito a farla conoscere a livello internazionale.

Arriva dal Giappone per la prima volta in Italia la mangaka Paru Itagaki, autrice e disegnatrice – tra gli altri – del pluripremiato manga rivelazione Beastars, che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Paru Itagaki, grazie alla collaborazione tra Lucca Comics & Games e Panini Comics, sarà a Lucca ospite del festival dal 29 al 31 ottobre per incontrare i suoi fan e presentare le due nuove serie manga Taika No Risei e Ushimitsugao, l’ultimo numero di Sanda e altre novità editoriali pensate in esclusiva per la sua presenza in Italia. Originaria di Tokyo e classe 1993, la fumettista di cui non si conosce il volto – in ogni apparizione pubblica indossa una maschera da gallina – è una delle mangaka più acclamate della sua generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Paru Itagaki ospite di Lucca Comics. E’ l’autrice del manga rivelazione

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