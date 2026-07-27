Partono i sette giorni di Romero-Inter E Lautaro si è già fatto sentire

L'Inter sta lavorando per acquistare Cristian Romero, con le trattative in corso questa settimana. Il club spera di portare il difensore centrale nella rosa, rafforzando la linea arretrata dopo le partenze di Acerbi, De Vrij e Darmian. Romero è al centro dell'interesse di mercato e potrebbe entrare a far parte della squadra in vista delle prossime partite. La trattativa è in fase di sviluppo.

Cristian Romero è l'obiettivo di mercato sul quale l'Inter lavorerà alacremente questa settimana, sperando di chiudere un affare che porterebbe alla corte di Cristian Chivu un difensore centrale di sicuro affidamento e che darebbe nuova leadership in un reparto che ha perso Acerbi, De Virj e Darmian., Gli ostacoli da superare sono sempre quelli legati al prezzo del cartellino anche se l'iniziale richiesta di 50 milioni da parte del Tottenham, emersa nei colloqui per Spence, si è già abbassata di una decina scarsa di milioni. L'obiettivo di Marotta e Ausilio è limare ulteriormente qualcosina, diciamo 40 milioni di euro bonus compresi, e gli Spurs hanno visto come segnale positivo l'intenzione di acquisire il centrale argentino a titolo definitivo e non in prestito con obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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