L'Inter valuta l'acquisto di Romero per rafforzare la difesa. La trattativa con il Tottenham è difficile a causa dell'alto costo del giocatore. Lautaro potrebbe essere coinvolto come possibile soluzione. La società nerazzurra sta esplorando diverse opzioni per portare il difensore in rosa. La richiesta economica del club inglese rimane elevata, rallentando le negoziazioni. La trattativa è ancora in corso, senza sviluppi definitivi al momento.

L'Inter sogna Romero per rafforzare la retroguardia neroazzurra. La trattativa resta complessa, vista l'onerosa valutazione del Tottenham, ma il legame con Lautaro potrebbe agevolare l'operazione L’Inter dopo le trattative saltate di Palestra e Khalaili, ha necessità di muoversi con decisione sul mercato per restituire una squadra competitiva e pronta ad un’altra stagione da protagonista.Diversi i nomi sondati ma nelle ultime ore salgono le quotazioni di Romero. Romero, difensore titolare della retroguardia argentina e capitano degli Spurs, rappresenterebbe l’oggetto del desiderio dei neroazzurri. Il suorapporto con il club londinese sembra essersi progressivamente deteriorato nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ildifforme.it - Inter sogna Romero: Lautaro potrebbe essere l’arma per sbloccare l’operazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, Luis Henrique non ha convinto: il brasiliano potrebbe partire e sbloccare l’operazione PalestraLuis Henrique non ha convinto durante le ultime partite e potrebbe lasciare l’Inter.

L'Inter punta Romero! Costa tanto ma è in rotta con il Tottenham. E c'è l'amico Lautaro che...Cristian Romero, attualmente al Tottenham, ha un passato da difensore dell’Atalanta e ha giocato a San Siro più di cinque anni fa, nell’ottobre 2021,...

Temi più discussi: Romero proposto all'Inter: c'è l'assist di Lautaro; GdS - Romero, Inter pronta a cogliere l'opportunità. E c'è la carta Lautaro; Lautaro nella storia dell’Argentina | il gol da sogno le lacrime e lo status internazionale L’Inter se lo gode il Barcellona ci ha fatto un pensiero.

GdS - Romero, Inter pronta a cogliere l'opportunità. E c'è la carta LautaroIl difensore centrale argentino è in uscita dal Tottenham, di cui è il capitano, ma ha costi molto alti: nerazzurri alla finestra ... fcinternews.it

Inter, Inzaghi piomba su Bastoni mentre Lautaro ‘porta’ Romero: il mercato dell’Inter può davvero decollareL'ex Simone Inzaghi vuole Bastoni all’Al Hilal: l’Inter valuta 70 milioni e pensa a Romero. Lautaro può favorire l’arrivo del difensore argentino a Milano. sport.virgilio.it