L'Inter sta valutando l'acquisto di un difensore e ha mostrato interesse per Romero, attualmente al Tottenham. I nerazzurri stanno considerando l'inserimento di Lautaro Martinez come parte dell'operazione. I dettagli dell'accordo sono ancora in fase di definizione, con negoziati in corso tra le due società.

di Francesco Aliperta L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore e il profilo di Romero si fa sempre più caldo. Ecco la possibile forma dell’affare con il Tottenham. Il calciomercato estivo dell’ Inter potrebbe riservare un colpo a sorpresa direttamente dalla Premier League. Nelle ultime ore, infatti, l’attenzione della società nerazzurra si è spostata con decisione su Cristian Romero, difensore centrale in uscita dal Tottenham insieme al compagno di squadra Djed Spence, altro profilo da tempo seguito con grande interesse dalla dirigenza. La posizione del centrale argentino a Londra è ormai ai ferri corti. La rottura con l’ambiente degli... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romero nel mirino dell’Inter: i nerazzurri si giocano la carta Lautaro. Ecco i dettagli dell’affare

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