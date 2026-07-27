Parigi altro orrore islamico dopo Berlino | accoltella tre donne in strada Ordine di Allah

Da liberoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo armato di due coltelli  ha aggredito tre donne, di 19, 24 e 36 anni, vicino a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. L'aggressione è avvenuta nella mattinata di oggi - lunedì 27 luglio - intorno alle 11:30. Due delle vittime hanno riportato ferite alla parte bassa della schiena e all'addome e sono attualmente in condizioni critiche; la terza è in condizioni stabili. Nessuna è in pericolo di vita. Una delle donne sarebbe incinta.  Il presunto aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine. Si tratterebbe di un 31enne con problemi di salute mentale, che avrebbe detto: " È stato Allah a ordinarmelo ". Un agente di polizia fuori servizio ha notato un uomo armato che faceva jogging con due coltelli in mano nei pressi della stazione del tram. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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