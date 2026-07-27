Parigi accoltella tre donne per strada una sarebbe incinta Fermato un uomo – Il video

Stamattina a Parigi, intorno alle 11:30, tre donne sono state ferite con un'arma da taglio in strada vicino a Porte de Clichy. L'aggressione si è verificata tra una brasserie e una fermata del tram. Una delle vittime potrebbe essere incinta. Un uomo è stato arrestato sul luogo dell'episodio.

Tre donne sono state accoltellate per strada stamane, intorno alle 11,30 vicino a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. L’aggressione, riporta Le Figaro, è avvenuta tra la brasserie Les Deux Coupoles e la fermata del tram di Porte de Clichy. Due delle vittime sono attualmente in condizioni critiche, mentre la terza ha riportato ferite meno gravi. Una di loro, secondo quanto riporta Le Parisien, sarebbe incinta. «Sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale», ha dichiarato il quartier generale della polizia di Parigi. Secondo le nostre informazioni, un agente di polizia fuori servizio ha notato un uomo con due coltelli che aggrediva i passanti in strada. 🔗 Leggi su Open.online

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