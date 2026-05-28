Svizzera uomo accoltella tre persone gridando Allah Akbar

Attacco al coltello alla stazione di Winterthur, vicino Zurigo, in Svizzera. Un uomo di 31 anni, gridando Allah Akbar avrebbe accoltellato tre persone. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da Blick l’attacco si è verificato poco prima delle 8:30. La polizia cantonale di Zurigo ha confermato l’aggressione e l’arresto di un uomo ”di nazionalità svizzera” di 31 anni. Una persona è rimasta gravemente ferita e altre due hanno riportato ferite di media entità e sono state ricoverate in ospedale. I tre feriti sono cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni. Il movente dell’aggressione non è ancora chiaro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Un UOMO ACCOLTELLA tre persone in SVIZZERA urlando 'Allah Akbar'

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