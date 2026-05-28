Svizzera uomo accoltella tre persone gridando Allah Akbar

Da imolaoggi.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 31 anni ha accoltellato tre persone alla stazione di Winterthur, vicino a Zurigo, gridando “Allah Akbar”. L'aggressore è stato arrestato sul posto.

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Attacco al coltello alla stazione di Winterthur, vicino Zurigo, in Svizzera. Un uomo di 31 anni, gridando Allah Akbar avrebbe accoltellato tre persone. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da Blick l’attacco si è verificato poco prima delle 8:30. La polizia cantonale di Zurigo ha confermato l’aggressione e l’arresto di un uomo ”di nazionalità svizzera” di 31 anni. Una persona è rimasta gravemente ferita e altre due hanno riportato ferite di media entità e sono state ricoverate in ospedale. I tre feriti sono cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni. Il movente dell’aggressione non è ancora chiaro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Un UOMO ACCOLTELLA tre persone in SVIZZERA urlando 'Allah Akbar'

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