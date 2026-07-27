Panchina Nazionale è ufficiale | Pirlo non sarà il nuovo ct

Da calciomercato.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato confermato che Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio su Instagram, in cui l’ex calciatore ha scritto di aver appreso di non essere più il candidato per il ruolo. La decisione è stata resa nota dopo alcune settimane di trattative e speculazioni su un possibile incarico. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle motivazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Colpo di scena in casa azzurra per quel che concerne il ruolo di commissario tecnico, ecco le ultimissime.  Niente da fare. Andrea Pirlo non sarà l’allenatore della Nazionale come annunciato poco fa attraverso una storia su Instagram: “ Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana “. I legali dell’allenatore dello United FC avevano chiarito la sua posizione in merito alla collaborazione con Fonbet (società di scommesse sportive che opera in Russia e Kazakistan) ma il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, non ha dato l’ok a procedere. Andrea Pirlo (Ansa – Calciomercato.it) Cosa succede ora? Resta da capire quale sarà la decisione sul direttore tecnico Paolo Maldini e sull’Advisor Leonardo, ma a questo punto non sono esclusi colpi di scena. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

panchina nazionale 232 ufficiale pirlo non sar224 il nuovo ct
© Calciomercato.it - Panchina Nazionale, è ufficiale: Pirlo non sarà il nuovo ct
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'ITALIA ANDRÀ AI MONDIALI O SARÀ UN ALTRO FALLIMENTO

Video L'ITALIA ANDRÀ AI MONDIALI O SARÀ UN ALTRO FALLIMENTO?

Notizie e thread social correlati

Pirlo non sarà l’allenatore della Nazionale, ora è ufficiale: “Non sono più candidato alla panchina italiana”Andrea Pirlo non sarà più il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio.

Nazionale, sarà Andrea Pirlo il nuovo ct: i dettagli del contrattoAndrea Pirlo è stato ufficialmente scelto come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Temi più discussi: Pirlo verso la panchina della Nazionale dopo il no di Guardiola; Guardiola sulla panchina dell'Italia? Il blitz di Maldini e Leonardo accende i tifosi; Contatto Italia-Guardiola: Maldini prova il colpaccio per la panchina della Nazionale ma è difficile; Belgio-Rudi Garcia, è finita: il tecnico ha lasciato la panchina della Nazionale.

panchina nazionale panchina nazionale è ufficialePirlo: Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italianaAndrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Ad annuciarlo è lo stesso allenatore dello United Fc ... msn.com

panchina nazionale panchina nazionale è ufficialePirlo: Non sono più candidato come Ct della Nazionale italianaCon una storia su Instagram, Andrea Pirlo ha annunciato di avere appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana. La ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web