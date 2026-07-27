È stato confermato che Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio su Instagram, in cui l’ex calciatore ha scritto di aver appreso di non essere più il candidato per il ruolo. La decisione è stata resa nota dopo alcune settimane di trattative e speculazioni su un possibile incarico. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle motivazioni.

Colpo di scena in casa azzurra per quel che concerne il ruolo di commissario tecnico, ecco le ultimissime. Niente da fare. Andrea Pirlo non sarà l’allenatore della Nazionale come annunciato poco fa attraverso una storia su Instagram: “ Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana “. I legali dell’allenatore dello United FC avevano chiarito la sua posizione in merito alla collaborazione con Fonbet (società di scommesse sportive che opera in Russia e Kazakistan) ma il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, non ha dato l’ok a procedere. Andrea Pirlo (Ansa – Calciomercato.it) Cosa succede ora? Resta da capire quale sarà la decisione sul direttore tecnico Paolo Maldini e sull’Advisor Leonardo, ma a questo punto non sono esclusi colpi di scena. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Panchina Nazionale, è ufficiale: Pirlo non sarà il nuovo ct

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