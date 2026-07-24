Nazionale sarà Andrea Pirlo il nuovo ct | i dettagli del contratto
Andrea Pirlo è stato ufficialmente scelto come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo aver accettato l’offerta della Federazione, si prepara a guidare gli Azzurri in modo stabile. Il contratto prevede un accordo formale tra le parti, anche se ancora non sono stati diffusi i dettagli economici e le modalità di collaborazione. Pirlo si appresta a iniziare il suo incarico nelle prossime settimane.
La Nazionale italiana ha finalmente trovato il suo nuovo commissario tecnico. Andrea Pirlo ha accettato l’offerta della Federazione e si prepara a guidare stabilmente gli Azzurri. Nelle ultime ore la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sciolto ogni riserva sul nuovo ct. Maldini e Lonardo, dopo aver sondato varie piste di alto profilo, hanno deciso di virare con decisione sull’ex centrocampista azzurro. Il quadro definitivo si è delineato in modo nitido quando sono cadute 2 candidature particolarmente prestigiose. Carlo Ancelotti ha comunicato di non volersi muovere dal Brasile e ha confermato l’impegno con la Seleção per ultimare il progetto tecnico iniziato in Sudamerica. 🔗 Leggi su Sportface.it
ANDREA PIRLO sarà il nuovo CT dellITALIA: pronto contratto fino al 2030
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