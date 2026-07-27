Andrea Pirlo non sarà più il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Lo ha annunciato lui stesso tramite tre stories su Instagram, confermando che non è più in corsa per la posizione. Pirlo, ex centrocampista campione del mondo nel 2006, ha comunicato ufficialmente di aver rinunciato alla candidatura. La decisione è stata resa nota pubblicamente e non ci sono altre dichiarazioni ufficiali in merito.

Andrea Pirlo non sarà l’allenatore della Nazionale italiana di calcio. A confermarlo è lo stesso ex centrocampista, campione del mondo nel 2006, attraverso tre stories su Instagram. Pirlo scrive di aver “appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana”. Pirlo era stato scelto da Paolo Maldini, ma la sua nomina è saltata dopo le proteste, soprattutto politiche, per la collaborazione commerciale dell’allenatore con la più grande agenzia di scommesse sportive russa, la Fonbet. Il post di Pirlo: non sono più candidato alla guida della Nazionale. Pirlo su Instagram espone alcuni chiarimenti, ribadendo un... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pirlo non sarà l’allenatore della Nazionale, ora è ufficiale: “Non sono più candidato alla panchina italiana”

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SARÀ PIRLO IL NUOVO ALLENATORE DELLA NAZIONALE!

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Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico dell’Italia. Lo ha annunciato lui stesso con alcune stories in aggiunta al post su Instagram pubblicato nella tarda serata di ieri. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha dunque virato verso un’altra direzione dop x.com

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