Francesco Dolci, indagato per il vilipendio di Pamela Genini, ha denunciato di aver ricevuto da un numero anonimo delle foto sospette di una TAC alla testa. Le immagini sono state inviate tramite messaggi senza identificativo. La denuncia è stata presentata dopo aver ricevuto le foto, che sembrano mostrare un esame medico alla testa, senza ulteriori dettagli sulla provenienza.

Nuove minacce nei confronti di Francesco Dolci, unico indagato per il vilipendio di cadavere di Pamela Genini. L’ex della 29enne uccisa lo scorso ottobre denuncia di aver ricevuto da un numero anonimo delle foto di una Tac alla testa. Un elemento sospetto che si aggiunge alle minacce di morte ricevute. Secondo Dolci c’è un unico disegno dietro queste intimidazioni, che a suo dire avrebbero colpito anche altri tra la famiglia e gli amici della ragazza. Pamela Genini, Francesco Dolci avrebbe ricevuto foto di TAC alla testa Dolci: "Disegno comune" dietro le minacce Dolci: intimidazioni anche ad altri Il presunto movente economico Pamela Genini, Francesco Dolci avrebbe ricevuto foto di TAC alla testa Minacce e insulti via social, poi una lettera minatoria rinvenuta nella cassetta delle lettere dell’abitazione della madre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pamela Genini, Francesco Dolci denuncia foto sospette di una TAC alla testa ricevute da un numero anonimo

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Caso Pamela Genini - Francesco Dolci azzera la difesa. Poi arriva una nuova testimonianza

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