Testa di Pamela Genini trafugata la madre attacca Francesco Dolci | Non collabora è una persona pericolosa
La madre di Pamela Genini ha dichiarato in diretta televisiva di essere convinta che Francesco Dolci non collabori nel caso della scomparsa della figlia e lo ha definito una persona pericolosa. La donna ha espresso il suo desiderio di ottenere più informazioni sul procedimento legale e ha criticato le azioni di Dolci, accusandolo di non fornire dettagli utili alle indagini. La discussione si è incentrata sulla richiesta di maggiore trasparenza da parte dell'uomo coinvolto.
La madre di Pamela Genini si è lasciata andare a uno sfogo contro Francesco Dolci, su cui gli investigatori stanno puntando l’attenzione riguardo al caso della testa della ragazza trafugata dalla tomba. La signora Unna ritiene che se è indagato “vuol dire che sa qualcosa, non collabora, non ce la conta giusta”. La donna ipotizza che possa essere una “persona pericolosa”. L'attacco della madre di Pamela Genini a Francesco Dolci L'accusa a Francesco Dolci Le ricerche della testa di Pamela Genini L’attacco della madre di Pamela Genini a Francesco Dolci Un inviato de La Vita in Diretta ha intervistato la madre di Pamela Genini, Unna, e il compagno Beppe. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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