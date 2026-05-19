Testa di Pamela Genini trafugata la madre attacca Francesco Dolci | Non collabora è una persona pericolosa

La madre di Pamela Genini ha dichiarato in diretta televisiva di essere convinta che Francesco Dolci non collabori nel caso della scomparsa della figlia e lo ha definito una persona pericolosa. La donna ha espresso il suo desiderio di ottenere più informazioni sul procedimento legale e ha criticato le azioni di Dolci, accusandolo di non fornire dettagli utili alle indagini. La discussione si è incentrata sulla richiesta di maggiore trasparenza da parte dell'uomo coinvolto.

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