Un numero sconosciuto ha inviato a Francesco Dolci, 41 anni, un’immagine della Tac di una testa tramite WhatsApp. Dolci, indagato per vilipendio di cadavere in relazione alla profanazione della tomba di Pamela Genini, ha confermato di aver ricevuto la foto durante un’intervista a Quarto Grado. La notizia arriva dopo che la tomba della vittima è stata trovata danneggiata e profanata.

Francesco Dolci, impresario 41enne di Sant’Omobono Terme e unico indagato per il vilipendio di cadavere di Pamela Genini, è intervenuto nella trasmissione Quarto Grado, affermando di aver ricevuto su WhatsApp la Tac della testa di una persona da un numero a lui sconosciuto. Dolci ha provveduto a sporgere denuncia presso i carabinieri. Pamela Genini: Francesco Dolci e il messaggio con la tac di una testa Dolci contro la madre di Pamela Genini La lettera con le minacce di morte Pamela Genini: Francesco Dolci e il messaggio con la tac di una testa L’impresario bergamasco, nella trasmissione di Rete 4, ha spiegato di aver ricevuto sul proprio cellulare l’immagine di una Tac cranica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci avrebbe ricevuto le immagini della Tac di una testa

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Pamela Genini, la tomba profanata: indagato Francesco Dolci, vediamo gli indizi contro di lui

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