Palfinger | non solo salvezza Ora gioca addirittura i playoff

Un’ultima giornata di regular season da batticuore regala alla Palfinger Reggio Emilia la salvezza. Sul diamante amico del "Caselli", gli uomini di Claudio Biagini travolgono il Big Mat Grosseto in entrambe le sfide e, complice il contemporaneo duplice kappao di Collecchio sul campo di San Marino (il secondo maturato agli extra-inning), centrano la permanenza in Serie A Gold condannando i parmensi alla retrocessione, staccando al contempo il pass per i playoff scudetto. In gara-1 la Palfinger indirizza subito il match segnando a ripetizione nelle prime tre riprese: dopo il parziale ritorno toscano, l’allungo decisivo arriva nel quarto inning con ben cinque punti messi a segno (tra cui il doppio di Marc Rodriguez che svuota le basi), prima della chiusura sul 10-2 propiziata dai lanciatori Enrico Zanchi (foto) e Carrasco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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