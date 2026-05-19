Cutrone show Monza in finale playoff | la Serie A ora dista solo due gare

Il Monza ha raggiunto la finale playoff dopo aver vinto la propria semifinale, con un gol che sembrava aver chiuso la partita e un errore che ha rischiato di complicare il risultato. La squadra ha poi segnato il raddoppio decisivo, scatenando la gioia tra i tifosi presenti allo stadio. La vittoria permette ora al Monza di avvicinarsi alla promozione in Serie A, con solo due partite ancora da giocare. La squadra si prepara ad affrontare la fase conclusiva del campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui