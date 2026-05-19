Cutrone show Monza in finale playoff | la Serie A ora dista solo due gare
Il Monza ha raggiunto la finale playoff dopo aver vinto la propria semifinale, con un gol che sembrava aver chiuso la partita e un errore che ha rischiato di complicare il risultato. La squadra ha poi segnato il raddoppio decisivo, scatenando la gioia tra i tifosi presenti allo stadio. La vittoria permette ora al Monza di avvicinarsi alla promozione in Serie A, con solo due partite ancora da giocare. La squadra si prepara ad affrontare la fase conclusiva del campionato.
Monza, 19 maggio 2026 - Tanta attenzione, il gol in apparenza liberatorio, lo svarione che rischia di rovinare tutto e il raddoppio definitivo che fa scatenare la festa. Il Monza batte 2-1 la Juve Stabia, tra il tripudio dell’U-Power Stadium, nel ritorno della semifinale playoff e vola all’ultimo atto. I biancorossi si giocheranno la promozione in Serie A contro una tra Catanzaro (favorita visto il 3-0 maturato all’andata) e Palermo. In ogni caso basteranno ancora due pareggi volare nella massima categoria. Contro la Juve Stabia decide invece la doppietta di Cutrone, un po’ appannato nelle ultime uscite, ma questa volta determinante da subentrato, nel momento del bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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