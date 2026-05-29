Monza-Catanzaro oggi in finale nei Playoff di Serie B a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming

La partita tra Monza e Catanzaro si svolge oggi, venerdì 29 maggio, alle 20. È la finale dei playoff di Serie B e sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming.

Monza-Catanzaro è il ritorno dei playoff di Serie B. Si gioca oggi, venerdì 29 maggio, alle 20: tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Catanzaro in finale playoff!

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