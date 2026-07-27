Pagamenti alle aziende sempre più veloci

Dal 2023, i tempi di pagamento delle imprese italiane sono diminuiti: le grandi imprese passano da 76,71 a 73,21 giorni, le medie da 65,11 a 63,20, le piccole da 60,04 a 56,85 e le micro da 52,26 a 50,20. I dati indicano una riduzione costante dei tempi di pagamento per tutte le categorie di imprese.

LA DIMINUZIONE dei tempi di pagamento delle imprese italiane continua a scendere: dal 2023, le grandi imprese sono passate da 76,71 giorni di media a 73,21, le medie da 65,11 a 63,20, le piccole da 60,04 a 56,85 e le micro da 52,26 a 50,20. Tuttavia, il miglioramento dei tempi complessivi non si è tradotto in pagamenti più puntuali. Nel confronto con il 2024, nel 2025 si è registrato un aumento dei giorni di ritardo per micro, piccole e grandi imprese. Fanno eccezione le imprese di medie dimensioni, per le quali i ritardi risultano in calo. Sono alcuni dei dati emersi dal più recente Osservatorio pagamenti di Cerved, che ha analizzato le abitudini di pagamento delle imprese italiane nell’intero 2025 a confronto con i due anni precedenti, con un ulteriore focus sul quarto trimestre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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