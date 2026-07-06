Bonus nido pagamenti più veloci | entro il 1° settembre i dati delle strutture all’INPS

A partire dal 1° luglio 2026, gli enti locali sono tenuti a comunicare all’INPS i dati identificativi delle strutture che offrono servizi educativi per l’infanzia, inclusi il codice fiscale. Questa misura mira a rendere più rapide le procedure di pagamento del Bonus nido. Entro il 1° settembre, le strutture devono fornire i dati all’INPS, che utilizzerà queste informazioni per velocizzare i pagamenti relativi al beneficio. La normativa riguarda sia strutture pubbliche che private autorizzate.

Nuova semplificazione per il Bonus nido. Dal 1° luglio 2026 è in vigore la previsione normativa che stabilisce l’obbligo, per gli enti locali, di comunicare all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private autorizzate all’esercizio dei servizi educativi per l’infanzia. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata entro il 1° settembre 2026. L’obiettivo è consentire all’INPS di disporre di informazioni aggiornate sulle strutture in possesso del titolo abilitativo, così da rendere più rapide le verifiche necessarie per l’erogazione del Bonus nido. La misura si aggiunge alla semplificazione già introdotta sulla validità triennale delle domande per ottenere il Bonus nido, pensata per ridurre gli adempimenti a carico delle famiglie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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