Dal 1° luglio 2026, gli enti locali devono comunicare all’Inps il codice fiscale e i dati identificativi degli asili nido pubblici e privati autorizzati. Questa modifica mira a semplificare e velocizzare i pagamenti del bonus asilo nido. L’Inps ha annunciato che, grazie a questa procedura, i pagamenti saranno più rapidi e più facili da gestire. La piattaforma continuerà a ricevere le richieste e a erogare le somme ai beneficiari.

L’Inps semplifica e il pagamento del bonus asilo nido. L’Istituto ha ricordato che dal 1° luglio 2026 gli enti locali comunicano all’Inps il codice fiscale e gli altri dati identificativi degli asili nido, pubblici e privati, in regola con il titolo per operare. La novità, prevista dall’ articolo 6, comma 5-bis, del decreto legge 622026 convertito nella legge 1122026, punta a velocizzare gli accrediti del contributo alle famiglie. I genitori, quindi, dovranno attendere meno tempo per vedersi rimborsata la retta. Cosa cambia dal 1° luglio 2026. Fino a oggi la verifica delle strutture frequentate dai bambini era uno dei passaggi che rallentava l’erogazione del bonus. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus asilo nido, da luglio pagamenti più veloci: cosa cambia e per chi

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