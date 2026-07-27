Ottimismo per il recupero di Yildiz | cosa filtra dalla Continassa sul dieci bianconero e i prossimi step

Da juventusnews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attaccante turco ha superato la tendinopatia rotulea e si prepara a partecipare alle prossime amichevoli. Pur mostrando ottimismo, la sua presenza resta sotto stretta osservazione e si agisce con molta cautela. La società e lo staff medico monitorano attentamente il suo recupero prima di riaggregarlo alla squadra. Nessuna data ufficiale è stata comunicata, ma si evidenzia un miglioramento rispetto alle settimane precedenti.

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di Luca Fioretti L’attaccante turco sembra aver superato la tendinopatia rotulea e punta le prossime amichevoli, anche se continua a dominare la massima prudenza. Arrivano segnali decisamente incoraggianti dal quartier generale bianconero sul fronte legato a  Kenan Yildiz. Secondo Tuttosport l’attaccante turco sembra infatti aver superato, almeno in gran parte, i fastidiosi problemi legati alla  tendinopatia rotulea che ne hanno fortemente condizionato il lavoro e le prestazioni nelle ultime settimane. Il percorso riabilitativo procede verso la direzione sperata, restituendo fiducia a tutto l’ambiente in vista dei prossimi impegni della preparazione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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