Vlahovic a rischio per il derby affaticamento all’adduttore | cosa filtra dalla Continassa

Vlahovic potrebbe non scendere in campo nel derby a causa di un affaticamento all’adduttore. La situazione viene monitorata dalla società, che valuta le condizioni del giocatore in vista della partita di questa sera. Non sono state fornite conferme ufficiali sulla sua presenza in campo. La decisione finale dipenderà dagli esami e dai controlli medici che verranno effettuati prima del calcio d’inizio.

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