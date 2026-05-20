Allenamento Juve come sta Thuram in vista di Torino Juve? Cosa filtra dalla Continassa

Durante l’allenamento odierno della Juventus, si è osservato lo stato di salute di Thuram in vista della partita contro il Torino. La squadra si è concentrata su esercizi specifici e sul lavoro tattico, senza particolari indicazioni su eventuali assenze o recuperi. Dalla Continassa non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali su eventuali scelte di formazione, e le possibilità di vederlo in campo domenica restano ancora da verificare. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

di Francesco Spagnolo Allenamento Juve, come sta Thuram in vista della sfida contro il Torino? Cosa filtra dalla Continassa e le possibilità di vederlo in campo domenica. Il momento in casa bianconera richiede massima prudenza, specialmente per quanto riguarda la gestione dei calciatori chiave. Oggi Khéphren Thuram ha allenato a parte, evidenziando una condizione fisica che necessita ancora di tutele da parte dello staff medico. Il centrocampista francese sta vivendo un periodo di alti e bassi condizionato soprattutto dalla sfortuna e dai carichi di lavoro. La decisione di non rischiare una sessione con il resto del gruppo è il chiaro segnale che si vuole evitare qualsiasi tipo di ricaduta precoce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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