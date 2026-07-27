Un'osteria a Padova ha esposto la bandiera palestinese come gesto di solidarietà con il popolo palestinese. In risposta, alcuni clienti israeliani hanno disdetto le prenotazioni. La gestione ha dichiarato che chi non fosse d’accordo poteva non venire. La decisione di esporre la bandiera ha generato reazioni tra i clienti, con alcuni che hanno preferito annullare le prenotazioni. Nessun altro dettaglio sulla dinamica o sulle eventuali conseguenze è stato comunicato.

La bandiera è esposta per mostrare solidarietà con il popolo palestinese, vittima di genocidio e che ha sofferto le pene della guerra. Ma la scelta dell’Osteria Fuori Porta di Padova, nel quartiere Arcella, non è piaciuta a un gruppo di imprenditori, tra cui alcuni cittadini israeliani, che ha disdetto una prenotazione per sei dopo aver visto la bandiera. Lo racconta uno dei titolari della cooperativa in un video su Facebook, che ha raggiunto oltre 20mila like e scatenato diverse reazioni: dopo aver bloccato il tavolo, “dopo 20 minuti riceviamo una chiamata, sempre dalla stessa persona, che ci dice che un loro collega era passato davanti e aveva visto la bandiera palestinese e che per loro era un problema perché aveva una delegazione israeliana come ospite”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Osteria padovana espone la bandiera della Palestina e i clienti israeliani disdicono la prenotazione: “Se è un problema non venite”

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