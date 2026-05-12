Durante una celebrazione per la vittoria del campionato spagnolo, un calciatore del Barcellona ha sfilato con la squadra a bordo di un autobus scoperto, portando con sé una bandiera palestinese. Il gesto ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, diventando subito oggetto di discussione. La presenza del calciatore con la bandiera è stata condivisa attraverso un video diffuso sui social network.

Lamine Yamal pro-Pal. Il fuoriclasse del Barcellona ha sfilato per le strade della città con la squadra, per celebrare la vittoria del campionato spagnolo in cima a un autobus scoperto sventolando una bandiera palestinese. L’immagine è diventata immediatamente virale sui social e ha generato reazioni di ogni tipo. Perché di questi tempi che una giovane star del pallone prenda una netta posizione politica è una notizia. Non solo Yamal. Il gesto di Yamal ha catturato l’attenzione di tutti, al di là della festa. “È insolito che un calciatore, soprattutto uno così giovane come diciottenne, prenda posizione pubblicamente su un conflitto delicato come quello in Medio Oriente”, scrive per esempio El Paìs.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Yamal sfila con la bandiera della Palestina, il giovane campione pensante fa notizia (VIDEO)

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