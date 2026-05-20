Modena passante cerca di togliere il Tricolore dal luogo dell’impatto | Ma la bandiera della Palestina…

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un passante ha tentato di rimuovere il Tricolore dal luogo dell’incidente, commentando con sorpresa la presenza di una bandiera palestinese. La città mostra ancora i segni visibili dell’attentato avvenuto sabato, e le persone presenti in strada sembrano voler mantenere vivo il ricordo dell’accaduto, lasciando intatti i simboli e le tracce dell’evento. La presenza di entrambe le bandiere ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel centro cittadino, creando un momento di confronto tra i diversi simboli.

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A Modena il sentimento è ancora forte dopo l’attentato di sabato. In strada ci sono ancora i segni evidenti di quanto accaduto e la gente non sembra intenzionata a cancellarli, vuole mantenere vivido il ricordo e non dimenticare facilmente. Anche questo è un modo per metabolizzare, per rendersi conto di quanto accaduto e per lavorare affinchè non accada più. L’Italia intera è stata scossa da un terremoto emotivo sabato pomeriggio, perché quelle immagini, che fino a ora ci sembravano lontane, rarefatte, come se non potessero mai riguardarci direttamente, ci sono piombate in casa. Lacrime e sangue di un’Italia ferita che cerca ancora una spiegazione, un movente a un gesto che non può averne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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