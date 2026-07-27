A Roma si terrà la quarta edizione del Premio Eccellenza Euro Mediterraneo, conosciuto come l’Oscar del Mediterraneo. L’evento si svolgerà nel capoluogo italiano, riconoscendo figure di spicco nel settore. La cerimonia rappresenta un punto di riferimento internazionale nel riconoscimento delle eccellenze mediterranee. La manifestazione coinvolge premiati provenienti da vari paesi della regione e si propone come appuntamento annuale di rilievo. La data ufficiale dell’evento è stata annunciata e l’organizzazione ha comunicato i dettagli sulle categorie premiate.

“Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione del Premio Eccellenza Euro Mediterraneo, ormai conosciuto a livello internazionale come l’ ‘Oscar del Mediterraneo ‘, dedicato a personalità che si sono distinte nel giornalismo, nella cultura, nelle istituzioni, nello sport, nella diplomazia e nella promozione del dialogo tra i popoli del Mediterraneo. L’edizione 2026 si svolgerà nel mese di ottobre a Roma e vedrà la partecipazione di ospiti provenienti da numerosi Paesi dell’area euro-mediterranea. Giornalisti, diplomatici, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo accademico, della cultura e dello sport si ritroveranno nella Città Eterna per celebrare i valori della cooperazione, della pace e della solidarietà tra le due sponde del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Oscar del Mediterraneo, a Roma la quarta edizione del prestigioso premio internazionale

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