Premio internazionale di poesia ' Culture del Mediterraneo' | a Palese il gran finale

Si è conclusa con la serata finale la sesta edizione del Premio Internazionale di Poesia “Culture del Mediterraneo”, organizzato dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. L’evento ha riunito poeti e appassionati provenienti da diversi Paesi, offrendo uno spazio di confronto e presentazione delle opere selezionate. La manifestazione si svolge a Palese e rappresenta un appuntamento annuale dedicato alla poesia e alle tradizioni culturali della regione mediterranea.

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