Premio internazionale di poesia ' Culture del Mediterraneo' | a Palese il gran finale
Si è conclusa con la serata finale la sesta edizione del Premio Internazionale di Poesia “Culture del Mediterraneo”, organizzato dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. L’evento ha riunito poeti e appassionati provenienti da diversi Paesi, offrendo uno spazio di confronto e presentazione delle opere selezionate. La manifestazione si svolge a Palese e rappresenta un appuntamento annuale dedicato alla poesia e alle tradizioni culturali della regione mediterranea.
Con la serata finale del Premio Internazionale di Poesia “Culture del Mediterraneo”, giunto alla VI edizione, l’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo si conferma crocevia di linguaggi, mondi e visioni artistiche. L'evento di premiazione si terrà sabato 16 maggio 2026, alle ore. 🔗 Leggi su Baritoday.it
PREMIO INTERNAZIONALE CULTURE DEL MEDITERRANEO VI Premio Internazionale di Poesia
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