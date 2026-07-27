Orvieto auto si ribalta sulla strada per Castel Giorgio | due giovani soccorsi traffico rallentato

Da laprimapagina.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto si è ribaltata autonomamente lungo la strada tra Villanova e Castel Giorgio, nel territorio di Orvieto, intorno alle 11:30. A bordo c'erano due giovani, rimasti soccorsi sul posto. Il traffico ha subito rallentamenti a causa dell’incidente. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la strada che collega Villanova a Castel Giorgio, nel territorio di Orvieto. Intorno alle ore 11:30 un’autovettura con a bordo due giovani si è ribaltata autonomamente, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte. L’autista e i passeggeri sono stati affidati alle cure dei sanitari: dalle prime informazioni non risultano in condizioni gravi e non sarebbero in pericolo di vita. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione stradale. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area hanno richiesto particolare attenzione per consentire gli interventi in condizioni di sicurezza e per ripristinare gradualmente la normale viabilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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