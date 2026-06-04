Scontro tra due auto sulla A25 a Cepagatti | in 3 finiscono in ospedale traffico rallentato FOTO

Notizia in breve

Questa mattina alle 7 sulla A25, nel tratto che attraversa Cepagatti, due auto si sono scontrate. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Il traffico è rallentato nella zona a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.