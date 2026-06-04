Scontro tra due auto sulla A25 a Cepagatti | in 3 finiscono in ospedale traffico rallentato FOTO
Questa mattina alle 7 sulla A25, nel tratto che attraversa Cepagatti, due auto si sono scontrate. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Il traffico è rallentato nella zona a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.
Scontro tra due auto sulla A25, nel tratto che ricade nel comune di Cepagatti, questa mattina intorno alle 7.30. Violentissimo l’impatto, ma fortunatamente per le persone a bordo, non ci sarebbero state gravi conseguenze. Tutti sono comunque stati portato in ospedale per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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