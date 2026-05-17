Incidente a Castel del Giudice | auto esce fuori strada e si ribalta morti i due fratelli Simone e Alessio

Nella notte a Castel del Giudice, in provincia di Isernia, un’auto è uscita di strada ribaltandosi. A bordo c’erano due fratelli di 41 e 45 anni, che hanno perso la vita nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nulla hanno potuto per salvare i due uomini. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono al momento al vaglio degli inquirenti.

A Castel del Giudice, in provincia di Isernia, due fratelli di 41 e 45 anni sono morti in un incidente stradale nella notte. L’Audi A3 su cui viaggiavano è uscita di strada e si è ribaltata. Inutili i soccorsi del 118: uno è morto sul colpo, l’altro in ospedale. Simone e Alessio Gentile erano molto conosciuti nella loro comunità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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